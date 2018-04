UPDATE // Avaria de apă, cauzată de alunecările de teren din Ardeoani. S-a anunțat câte zile nu va fi apă în Bacău

La ora 14 CRAB SA a anunțat ca avaria care a avut loc pe conducta de aductiune in zona localitatii Ardeoani, s-a produs prin demufarea (smulgerea din imbinare) a unui tub din FGM DN 800mm, ca urmare a deplasarii terenului (alunecare), in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada.

Update 03.04.2018, ora 12.00:



Deoarece in dimineata zilei de 03.04.2018 debitul de pe aductiunea Valea Uzului a ajuns la debitul nominal, incepind cu ora 17.00 a acestei zile se va reveni la programul normal de furnizare a apei potabile.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!

Update 02.04.2018, ora 21.00:

In aceasta seara programul de furnizare a apei a fost extins pana la ora 21.00. Maine, marti 03.04.2018, programul de furnizare va fi extins astfel: dimineata, intre orele 05.00 – 09.00 si seara, intre orele 17.00 – 21.00.

Update 02.04.2018, ora 14.45:

La aceasta ora apa de pe conducta de aductiune a ajuns in Statia de Tratare Apa Barati la un debit redus de 500 mc/h. In perioada urmatoare se efectueaza manevrele de marire treptata acestuia pana la valoarea normala de furnizare de 1400 – 1500 mc/h.

In functie de stocurile de apa care vor fi realizate si in prezenta debitului redus de apa sosit de pe aductiunea Valea Uzului este posibila extinderea programului de furnizare al apei in cursul zilei de marti 03.04.2018.

Revenirea la programul normal este estimata incepand cu dimineata zilei de miercuri.

Update 02.04.2018, ora 9.30:

In urma evolutiei lucrarilor de remediere a avariei, va informam ca estimam durata de restrictionare a programului de furnizare a apei in Municipiul Bacau si comunele Margineni si Hemeiusi (sat Fantanele) pana in data de 04.04.2018, ora 12.00, determinata de perioada necesara pentru reumplerea completa a conductei de aductiune.

Update 02.04.2018, ora 6.15:

Lucrarile de remediere a avariei au fost finalizate in jurul orei 1.00. Incepand cu ora 2.00 au fost initiate manevrele de umplere a conductei.

Update 01.04.2018, ora 18.00:

Pana la aceasta ora tubul demufat a fost descoperit si sectionat. In prezent se lucreaza la introducerea pieselor de legatura.

Apă cu program

Estimam durata de restrictionare a programului de furnizare a apei in Municipiul Bacău si comunele Mărgineni si Hemeiuș (Fântânele) pana in seara zilei de 04 aprilie 2018, determinata de perioada necesara pentru efectuarea reparatiilor si reumplerea completa a conductei de aductiune.

In aceasta perioada furnizarea apei potabile la parametrii normali se va face intre orele 6.00-8.00 și 18.00-20.00, in functie de stocurile acumulate din celelalte surse. Avand in vedere programul scurt de furnizare, este posibil ca in zonele mai inalte ale municipiului – Republicii, Miorita, Cornisa, Centru si in timpul programului de furnizare apa potabila sa nu ajunga la etajele superioare.

Vom reveni cu amanunte!