Alternatorul si electromotorul, unele dintre cele mai importante piese ale unui automobil [P]

Pentru a putea functiona, orice automobil are nevoie de un ansamblu de piese, care mai de care mai complexe. Toate sunt importante, insa alternatorul si electromotorul, desi sunt de dimensiuni reduse, reusesc sa fie indispensabile. Acestea sunt responsabile cu energia electrica a masinii iar fara ele automobilul nu poate porni si functiona corect.

Ce este alternatorul?

Este un dispozitiv electromecanic cu ajutorul caruia energia mecanica este transformata in energie electrica. De regula, denumirea se refera la piesele de dimensiuni reduse din motoarele automobilelor, care transforma energia obtinuta din ardere interna in energie electrica, insa conform celor de la reparatii-alternatoare.com, orice tip de aparat care genereaza curent alternativ poate sa fie numit alternator.

In general, alternatoarele rezista destul de mult, insa daca apar anumiti factori externi se pot strica. Spre exemplu, un alternator care intra in contact cu umezeala poate ajunge sa nu mai produca suficient curent. De asemenea, daca numarul consumatorilor este mult prea mare, este posibil sa suprasolicite alternatorul.

In general, semnele unui alternator stricat sunt vizibile si implica fie aprinderea n bord a martorului ce avertizeaza probleme, fie functionarea mult mai greoaie a elementelor electrice ale masinii.

Rezolvarea unul alternator stricat este relativ simpla: fie se apeleaza la un service care se ocupa cu reparatii alternatoare auto , fie se achizitioneaza o piesa noua.

Ce este electromotorul?

Electromotorul are rol exact opus de cel al alternatorului. Acesta poate sa transforme energia electrica in energia mecanica, cu ajutorul fortelor electromagnetice. Electromotorul are dimensiuni reduse si o importanta uriasa pentru orice automobil.

De cele mai multe ori, defectiunile generate de electromotor apar in momentul pornirii. Printre cele mai frecvente cauze ale unui electromotor stricat se numara urmatoarele:

Caldura excesiva. Caldura poate duce la topirea izolatiei de infasurare a electromotorului. Acumularea de praf. Atunci cand in aer sunt foarte multe particule de praf, electromotorul poate avea, din nou, de suferit. Daca se blocheaza in aceasta piesa, particulele de praf pot duce la blocarea trecerii aerului si la supraincalzire. In general, la masinile moderne electromotorul este protejat, in asa fel incat factorii externi sa nu il deranjeze prea tare. Umiditate excesiva. Expunerea la umezeala poate duce la corodarea partilor metalice ale electromotorului.

In momentul in care electromotorul este stricat, solutiile sunt identice ca si in cazul alternatoarelor: reparatii alternatoare si electromotoare sau inlocuire.

De cele mai multe ori, inlocuirea celor doua piese pare a fi solutia ideala si atata vreme cat exista un buget serios pentru asta, este o solutie foarte buna. Pentru cei care nu au un buget mare insa, reparatia poate sa fie de 5-6 ori mai ieftina si sa aduca o multime de avantaje. Un electromotor reparat sau un alternator reparat pot sa functioneze fara probleme cativa ani si pot sa ajute la evitarea cheltuielilor inutile.

Atentie insa! In momentul in care se suspecteaza o problema la alternator sau la electromotor este bine sa se mearga cat mai repede la service-ul auto.

Service reparatii alternatoare si electromotoare:

SC Total Auto Electric SRL

Bulevardul Energeticienilor 86 Sector 3 Bucuresti

Ei pot fi gasiti si pe Facebook.