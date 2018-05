Află care sunt ghinioniștii “Loteriei Apei” de astăzi

1. Ca urmare a unei avarii la reteaua de distributie apa situata pe str. Aleea Parcului, nr. 36, din Mun. Bacau, in data de 23.05.2018, incepand cu ora 09.00, se va interveni pentru executarea lucrarilor de remediere. Durata estimata a interventiei este de 6 ore. In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare al apei pentru abonatii cu bransamente pe str. Garii, Aleea Parcului, Razboieni si Marasesti.

2. Ca urmare a unei avarii la reteaua de distributie apa situata pe str. 9 Mai, intersectie cu str. Lucretiu Patrascanu, din Mun. Bacau, in data de 23.05.2018, incepand cu ora 09.00, se va interveni pentru executarea lucrarilor de remediere. Durata estimata a interventiei este de 12 ore. In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare al apei pentru abonatii cu bransamente pe str. 9 Mai, Lucretiu Patrascanu, Banca Nationala, Neagoe Voda, 22 Decembrie, Mioritei, b-ul Unirii.



3. Ca urmare a unei defectiuni la conducta de distributie apa situata pe str. Tisesti, din Târgu Ocna, in data de 23.05.2018, intre orele 8.00 – 16.00 se va interveni pentru remedierea acesteia si se va sista serviciul de furnizare al apei pentru clientii cu bransamente pe str. Tisesti (partial), Bradului si Coasta Morii.